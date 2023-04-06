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Son dakika: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Son dakika: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla işletmeye hazır hale geldi" dedi.

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