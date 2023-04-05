Devlet sözünü tutuyor: Konutlar 1 yıl içinde teslim edildi

YANAN EVLER YENİLENDİ

2021'de Manavgat'ta tarihin en büyük yangını sonrası tüm köy evleri yerel mimariye uygun şekilde yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

Manavgat'ta tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afet, 28 Temmuz 2021'de başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, hasar tespit çalışmalarını hızlıca tamamladı. Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken, bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapılmasına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu bölgede yapılan konutlar ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 907 köy evinin inşasına başlandı ve 447'si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecektir. Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan, Manavgat'ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ile 1 adet şadırvan olmak üzere toplam 427 konut, 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları ile yapılmıştır. Bu alanlarla birlikte, sosyal konut kapsamında 222 konut, 1 millet bahçesi tamamlanarak teslimleri yapılmıştır."