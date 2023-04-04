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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos'tan Hatay'da ortak açıklama: Ege ve Akdeniz dostluk denizi olsun

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos’tan Hatay’da ortak açıklama: Ege ve Akdeniz dostluk denizi olsun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir." dedi.

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