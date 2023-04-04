Eski HDP'li vekil Altan Tan HDP'li belediyelerdeki milyonlarca dolarlık rant düzenini itiraf etti
2018'de HDP'den istifa eden eski milletvekili Altan Tan, kendisine gönderilen bir mektuba sosyal medya üzerinden yanıt verirken, HDP'ye yönelik sert eleştiriler yaptı. HDP'li belediyelerde dönen rant ilişkilerine dikkat çeken Tan, "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör." diye ekledi.
Refah Partisi, Büyük Değişim Partisi, Demokrat Parti, HADEP, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Halkların Demokrat Partisi (HDP) gibi farklı partilerde siyasi hayatını şekillendiren Altan Tan, milletvekilliğinin ardından 2018 yılına gelindiğinde HDP'den istifa etti. En son 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul 3. bölge adayı olmuş ama seçilememişti. Tan, terör örgütü PKK ve HDP'ye yönelik sert eleştirileri nedeniyle terör örgütünün ve HDP'nin karalama kampanyalarına maruz kalmıştı.
HDP'Lİ BELEDİYENİN RANTI: "KAÇ YÜZ MİLYON DOLARLIK RANT VAR GÖR"
Siyasi hayatı boyunca haksızlıklara karşı durduğunu iddia eden eski HDP Milletvekili Altan Tan, kendisine gelen bir mektuba ise sosyal medyadan cevap verirken HDP dönemindeki belediyelerin rant odaklı olduğunu yazdı. Altan Tan sosyal medya hesabından "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör. İş ve ihale de almadım, eroin de satmadım. Buna rağmen 5 kuruş itibarı olmayanlar beni akıllarınca itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
ALTAN TAN'DAN HDP'YE "ÖNCE HESAP VERECEKSİNİZ"
Altan Tan uzunca yazdığı iletilerinde, siyasi hayatındaki duruşunu detaylıca anlatırken yanlışlara karşı durmasının tek suçu olduğunun altını çizerek, "Tek suçum! Yıllardır tıpkı devletin ve hükümetlerin yanlışlıklarına karşı çıktığım gibi PKK ve HDP'nin de yanlışlarına da karşı çıkıyor olmam. Hesap vermesi gerekenler hesap soramaz. İstediğiniz yer ve platformda yüzleşelim. Önce hesap vereceksiniz" dedi.
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