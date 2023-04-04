Son dakika Burdur’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Antalya, Muğla deprem haberleri...4 Nisan 2023 AFAD son depremler!

Son dakika Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Burdur'un Bucak ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler depremin kaç şiddetinde ve nerelerde hissedildiğini sorgulamaya başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? Burdur'da deprem mi oldu, ne zaman? AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!