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Son dakika Burdur'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Antalya, Muğla deprem haberleri...4 Nisan 2023 AFAD son depremler!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Son dakika Burdur’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Antalya, Muğla deprem haberleri...4 Nisan 2023 AFAD son depremler!

Burdur deprem son dakika! Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 4 Nisan Salı (bugün) Burdur'da deprem meydana geldi Deprem Antalya'da da hissedildi. Peki, Burdur'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem hangi illerde hissedildi?

Son dakika Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Burdur'un Bucak ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler depremin kaç şiddetinde ve nerelerde hissedildiğini sorgulamaya başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? Burdur'da deprem mi oldu, ne zaman? AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

BURDUR DEPREM SON DAKİKA! ANTALYA'DA DA HİSSEDİLDİ!

Avrupa Sismoloji verilerine göre Antalya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken merkez üssünü Burdur Bucak olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 4 NİSAN 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.04 12:04:16 37.0323 36.6577 10.0 -.- 3.1 3.1 ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.04 11:54:52 37.2427 30.4815 8.1 -.- 4.0 4.3 BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.04.04 11:42:16 38.5722 26.7997 8.6 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.04 11:40:02 38.5860 26.7810 11.4 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel


2023.04.04 11:29:58 38.0958 37.0452 8.8 -.- 1.9 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 11:26:39 38.0972 37.6283 6.3 -.- 2.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 11:23:53 37.9357 36.2872 27.4 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 11:14:13 38.4653 37.4902 6.3 -.- 1.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

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