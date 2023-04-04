KYK yurtları açıldı mı son dakika? GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?
"GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? " sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. KYK yurtları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için boşaltılmıştı. Son olarak üniversitelerde hibrit eğitim sistemine geçilmesine karar verildi. Açıklamanın ardından gözler, KYK yurtları ne zaman açılacak? sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin son dakika açıklaması...
"GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? " sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK yurtları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için boşaltılmıştı. Üniversitelerde hibrit eğitim sistemine geçilmesine karar verildi. Şimdi ise gözler, KYK yurtları ne zaman açılacak? sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. İşte, detaylar...
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Kasapoğlu'ndan son açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Eğitime yüz yüze devam etmek isteyen öğrenciler için yurtların yeniden plandığını belirten Kasapoğlu, "KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetine açılacak." dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve bu nedenle de üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrenciler yurtlardan ayrılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamayla da üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlamıştı.
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- KYK yurtları açıldı mı son dakika? GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?
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