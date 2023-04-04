KYK yurtları açıldı mı son dakika? GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?

"GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? " sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK yurtları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için boşaltılmıştı. Üniversitelerde hibrit eğitim sistemine geçilmesine karar verildi. Şimdi ise gözler, KYK yurtları ne zaman açılacak? sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. İşte, detaylar...