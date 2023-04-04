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KYK yurtları açılacak mı? Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıkladı

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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KYK yurtları açılacak mı? Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıkladı

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." dedi.

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