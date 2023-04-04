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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkeş'in kabrine karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.

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