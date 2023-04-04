Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkeş'in kabrine karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
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