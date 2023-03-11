İstanbul’da uyuşturucuya özel tesis baskında ortaya çıktı! 8 milyonluk tesis 20 milyonluk uyuşturucu

Ümraniye'de sanayi sitesi içerisinde bulunan ve 3 katlı bina içerisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 3 katlı işyerine yapılan baskında bin 550 kök hint keneviri bitkisi, 250 kilo hasat edilmiş esrar ile birlikte iki şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmada 3 katlı binanın bodrum kat, 1. Kat ve 2. Katında damlama sulama sistemi ile enerji panellerinin yerleştirildiği, bu 3 katta hint keneviri üretim tesisi kurulduğu, 3. Katta ise hasat edilen uyuşturucu maddelerin kurutulması için sistem kurulduğu tespit edildi.