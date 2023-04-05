Afet Bölgesi ne demek, nedir? Afet Bölgesi olunca ne olur, hangi iller ilan edildi? Kayseri, Mardin, Tunceli...

Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri sorusunun cevabı merak konusu oldu. Asrın felaketinin ardından çok sayıda bina yıkılarak can kayıpları yaşanmıştı. Ardından ise 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. Bingöl, Kayseri, Mardin gibi 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. Peki afet bölgesi ne demek, nedir? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi iller ilan edildi? İşte detaylar...

6 İL DAHA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

AFAD yaptığı açıklamada, 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı.