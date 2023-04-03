FOX TV'de parodi haberi gerçek diye sundular! Gerçek ortaya çıkınca yayından kaldırdılar...
Yaptığı yayınlarla 7'li koalisyonun yayın organı gibi bir yayın politikası sergileyen FOX TV'de büyük bir skandala imza atıldı. FOX sunucusu İlker Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı" haberinin parodisini gerçek bir haber gibi izleyicilerine aktarırken sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası yalanı sürdüren Karagöz "Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, bir televizyon kanalının haber KJ'sini ve logosunu kullanarak, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farklı milletlerden olan emlakçı ve kiracının birbirine girdi' temalı bir parodi video yayınladı.
PARODİ VİDEO ÜZERİNDEN ALGI PEŞİNE DÜŞTÜLER
Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan Amerikan sermayeli FOX TV, haberin doğruluğunu teyit etmeden parodi konusu olan iddiaları canlı yayında izleyicilerine aktardı.
CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER
Fox'un sunucu İlker Karagöz, sunduğu haber bülteninde iddialara ilişkin, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş." ifadelerini kullandı.
ALAY KONUSU OLDU: "KURGU GÖRÜNCE DAYANAMAZ FOX'LAR"
Karaca'nın görgü tanığı olduğunu sanan Karagöz sözlerinin devamında ise, "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?" dedi.
"GAZETEDEN OKUDUĞUMUZ BİR HABERDİ"
Haberi gören Karaca Fox'u uyarmak için, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" açıklaması yaptı. Karaca'ya yanıt veren Karagöz, yalan haberin algısının doğru olduğunu iddia ederek rezaleti sürdürdü. Karagöz paylaşımında, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı.
ERİŞİMDEN KALDIRDILAR
Sosyal medyada alay konusu olan Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?
- İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!
- İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...
- İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?
- YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
- Nihat Hatipoğlu İftar Programı Canlı İzle! ATV iftar programı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı seyret!
- MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başladı mı? 2023 MSB başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı...
- Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...
- Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman yattı mı? 2023 Nisan ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- LGS başvuruları ne zaman yapılacak 2023? LGS 2023 başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?