FOX TV’de parodi haberi gerçek diye sundular! Gerçek ortaya çıkınca yayından kaldırdılar...

CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER

Fox'un sunucu İlker Karagöz, sunduğu haber bülteninde iddialara ilişkin, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

ALAY KONUSU OLDU: "KURGU GÖRÜNCE DAYANAMAZ FOX'LAR"

Karaca'nın görgü tanığı olduğunu sanan Karagöz sözlerinin devamında ise, "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?" dedi.

"GAZETEDEN OKUDUĞUMUZ BİR HABERDİ"

Haberi gören Karaca Fox'u uyarmak için, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" açıklaması yaptı. Karaca'ya yanıt veren Karagöz, yalan haberin algısının doğru olduğunu iddia ederek rezaleti sürdürdü. Karagöz paylaşımında, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı.

ERİŞİMDEN KALDIRDILAR

Sosyal medyada alay konusu olan Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.