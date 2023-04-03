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FOX TV'de parodi haberi gerçek diye sundular! Gerçek ortaya çıkınca yayından kaldırdılar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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FOX TV’de parodi haberi gerçek diye sundular! Gerçek ortaya çıkınca yayından kaldırdılar...

Yaptığı yayınlarla 7'li koalisyonun yayın organı gibi bir yayın politikası sergileyen FOX TV'de büyük bir skandala imza atıldı. FOX sunucusu İlker Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı" haberinin parodisini gerçek bir haber gibi izleyicilerine aktarırken sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası yalanı sürdüren Karagöz "Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, bir televizyon kanalının haber KJ'sini ve logosunu kullanarak, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farklı milletlerden olan emlakçı ve kiracının birbirine girdi' temalı bir parodi video yayınladı.

PARODİ VİDEO ÜZERİNDEN ALGI PEŞİNE DÜŞTÜLER

Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan Amerikan sermayeli FOX TV, haberin doğruluğunu teyit etmeden parodi konusu olan iddiaları canlı yayında izleyicilerine aktardı.

CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER

Fox'un sunucu İlker Karagöz, sunduğu haber bülteninde iddialara ilişkin, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

ALAY KONUSU OLDU: "KURGU GÖRÜNCE DAYANAMAZ FOX'LAR"

Karaca'nın görgü tanığı olduğunu sanan Karagöz sözlerinin devamında ise, "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?" dedi.

"GAZETEDEN OKUDUĞUMUZ BİR HABERDİ"

Haberi gören Karaca Fox'u uyarmak için, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" açıklaması yaptı. Karaca'ya yanıt veren Karagöz, yalan haberin algısının doğru olduğunu iddia ederek rezaleti sürdürdü. Karagöz paylaşımında, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı.

ERİŞİMDEN KALDIRDILAR

Sosyal medyada alay konusu olan Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.

FOX TV’de parodi haberi gerçek diye sundular! FOX TV'DE PARODİ HABERİ GERÇEK DİYE SUNDULAR!

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