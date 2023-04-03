03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
ABONE OL
Adana’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da sabah saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 6:45'te 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.03 06:49:19 37.9132 36.2700 4.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:45:48 37.9227 36.2903 3.6 -.- 4.1 4.2 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:42:55 37.9622 36.5787 7.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:42:26 37.9238 36.5270 8.9 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:41:32 38.0725 36.9712 5.4 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:38:31 37.9210 36.2253 5.1 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel


2023.04.03 06:35:33 39.0453 41.0910 3.6 -.- 1.7 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.04.03 06:30:57 36.1458 35.9103 12.4 -.- 1.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.03 06:24:42 38.8668 39.6087 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGUNEY-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.04.03 06:06:33 37.8622 36.2515 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 05:55:37 37.9158 36.2853 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:52:27 36.5840 36.4167 3.0 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.03 05:43:52 37.8572 36.4593 5.1 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.04.03 05:41:15 38.8225 37.3788 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.03 05:29:18 37.2678 36.8858 5.4 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:28:01 37.2653 36.9160 5.5 -.- 1.4 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.03 05:24:34 38.6063 44.7955 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.04.03 05:20:17 38.2688 37.3393 5.1 -.- 1.3 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA