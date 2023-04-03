Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da sabah saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 6:45'te 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.03 06:49:19 37.9132 36.2700 4.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:45:48 37.9227 36.2903 3.6 -.- 4.1 4.2 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:42:55 37.9622 36.5787 7.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:42:26 37.9238 36.5270 8.9 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:41:32 38.0725 36.9712 5.4 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:38:31 37.9210 36.2253 5.1 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 06:35:33 39.0453 41.0910 3.6 -.- 1.7 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.04.03 06:30:57 36.1458 35.9103 12.4 -.- 1.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.03 06:24:42 38.8668 39.6087 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGUNEY-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.04.03 06:06:33 37.8622 36.2515 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 05:55:37 37.9158 36.2853 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:52:27 36.5840 36.4167 3.0 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.03 05:43:52 37.8572 36.4593 5.1 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:41:15 38.8225 37.3788 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.03 05:29:18 37.2678 36.8858 5.4 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:28:01 37.2653 36.9160 5.5 -.- 1.4 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.03 05:24:34 38.6063 44.7955 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.04.03 05:20:17 38.2688 37.3393 5.1 -.- 1.3 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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