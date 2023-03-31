Bayraktar AKINCI İHA-230 füzesi ile 140 kilometreden tam isabet vurdu
Türk savunmasının en önemli neferi Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında 140 kilometreden tam isabetle vurdu. Böylece kullandığı mühimmatlar nitelik ve nicelik olarak çeşitlenen Bayraktar AKINCI'nın caydırıcılığı daha da arttı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.
140 KİLOMETREDEN TAM İSABET
Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 Füzesi ile 31 Mart 2023 Cuma günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde 140 kilometre mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.
AKINCI DAHA CAYDIRICI
Bayraktar AKINCI TİHA test atışı kapsamında hedefini bir süpersonik füze ile bir kere daha vurdu. Kendi itki gücüne sahip İHA-230 füzesi uzun menzili ve yüksek isabet oranı ile TİHA'dan kilometrelerce mesafedeki hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. Böylece kullandığı mühimmatlar nitelik ve nicelik olarak çeşitlenen Bayraktar AKINCI'nın caydırıcılığı daha da arttı.
İŞTE BAYKAR'IN BAŞARI HİKAYESİ
Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.
Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.
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