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Başkan Erdoğan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2023
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Başkan Erdoğan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti.

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