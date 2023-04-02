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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlara soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2023
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK’ya ilişkin paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

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