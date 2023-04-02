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SON DEPREMLER | Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İHA
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Giriş: 02.04.2023 09:23
Son dakika deprem haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04:37 deprem meydana geldi. AFAD tarafından Akçadağ merkez üslü depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
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