CHP’li İBB’nin 3 yıldır bitiremediği su borusu hattı çileye döndü! Vatandaşın isyanı: Hükümet 6 ayda denizin altından Silivri’ye doğalgaz boru hattı döşedi

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon için verdiği sözleri çoktan unuttu. Şimdilerde seçim kampanyalarına destek olmak megakentin sorunlarını bir kenara bırakıp Anadolu turlarına başlayan İmamoğlu'na halktan tepkiler çığ gibi yükseliyor.

Yapımına 3 yıl önce başlanan Beşiktaş-Sarıyer hattı su borularını yenileme çalışmasının henüz bitmemiş olması, bölgede yaşayanlar için çileye dönmüş durumda. Kendi kamerasıyla su borularını yenileme çalışmalarını görüntüleyen bir vatandaşın tespiti, sosyal medyada en çok konuşulan olay oldu.