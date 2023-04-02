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CHP'li İBB'nin 3 yıldır bitiremediği su borusu hattı çileye döndü! Vatandaşın isyanı: Hükümet 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşedi

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2023
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CHP’li İBB’nin 3 yıldır bitiremediği su borusu hattı çileye döndü! Vatandaşın isyanı: Hükümet 6 ayda denizin altından Silivri’ye doğalgaz boru hattı döşedi

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına 3 yıl önce başladığı Beşiktaş-Sarıyer hattı su boruları yenileme çalışması vatandaşa büyük çile oldu. Kamerasıyla İBB'li ekiplerin su borularını yenileme çalışmasını görüntüleyen vatandaşın sözleri, sosyal medyada olay oldu. 3 yıldır bir türlü bitirilemeyen çalışmaya isyan eden kişi "İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi. Adamlar (hükümet) Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşediler" dedi. Ayrıca; Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi. 2 aydır yolların bozuk olduğunu ve bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon için verdiği sözleri çoktan unuttu. Şimdilerde seçim kampanyalarına destek olmak megakentin sorunlarını bir kenara bırakıp Anadolu turlarına başlayan İmamoğlu'na halktan tepkiler çığ gibi yükseliyor.

Yapımına 3 yıl önce başlanan Beşiktaş-Sarıyer hattı su borularını yenileme çalışmasının henüz bitmemiş olması, bölgede yaşayanlar için çileye dönmüş durumda. Kendi kamerasıyla su borularını yenileme çalışmalarını görüntüleyen bir vatandaşın tespiti, sosyal medyada en çok konuşulan olay oldu.

İSTANBULLU BİR VATANDAŞIN İBB'YE İSYANI:
"İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi. Adamlar (hükümet) Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşediler"

ESENLER'DE İSKİ'NİN BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ
Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından yürütülen ve yaklaşık 2 aydır bitirilemeyen altyapı çalışmaları bölge halkını isyan ettirdi. Kendilerine çalışma ile alakalı herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen mahalle sakinleri ve esnaflar, akşam saatlerinde bölgede yoğun bir trafiğin oluştuğunu belirtti.

"BİR YANGIN OLSA BURADAN MÜDAHALE ŞANSI OLMAZ"
Mahalle sakinlerinden Mustafa Topal "Bu yola bir bakarsanız çok büyük bir mesafe değil. Buranın iki aydan fazladır böyle sürmesini artık vatandaşın yorumuna bırakmak gerekiyor. Burayı İBB yapıyor iki aydır. Herhangi bir bilgiyi benim duymadığım gibi buradaki esnaf arkadaşlarda duymamıştır. Akşamları burada trafik felç oluyor. Allah muhafaza bir ambulans olsa, bir yangın olsa buradan müdahale şansı olmaz. Bu yolun bir an önce yapılıp vatandaşa hizmete sunulması gerekiyor" dedi.

"10 GÜNLÜK İŞİ 2 AYDA BİTİREMEDİLER"
Mahalle esnaflarından Mustafa Özen ise daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirerek, "Ben burada iş yapıyorum. İki aydır burada oluşan trafik yüzünden birçok insan kavga ediyor. 10 günlük işi aşağı yukarı 2 ayda bitiremediler. Bize bir bilgi verilmiyor. Geliyor iki, üç saat çalışıp gidiyorlar. Fazla çalışmıyorlar. Ortalığı batırdılar yani. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Bu çalışmalardan memnun değiliz" şeklinde konuştu.

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