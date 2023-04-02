CHP'li İBB'nin 3 yıldır bitiremediği su borusu hattı çileye döndü! Vatandaşın isyanı: Hükümet 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşedi
CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına 3 yıl önce başladığı Beşiktaş-Sarıyer hattı su boruları yenileme çalışması vatandaşa büyük çile oldu. Kamerasıyla İBB'li ekiplerin su borularını yenileme çalışmasını görüntüleyen vatandaşın sözleri, sosyal medyada olay oldu. 3 yıldır bir türlü bitirilemeyen çalışmaya isyan eden kişi "İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi. Adamlar (hükümet) Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşediler" dedi. Ayrıca; Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi. 2 aydır yolların bozuk olduğunu ve bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon için verdiği sözleri çoktan unuttu. Şimdilerde seçim kampanyalarına destek olmak megakentin sorunlarını bir kenara bırakıp Anadolu turlarına başlayan İmamoğlu'na halktan tepkiler çığ gibi yükseliyor.
Yapımına 3 yıl önce başlanan Beşiktaş-Sarıyer hattı su borularını yenileme çalışmasının henüz bitmemiş olması, bölgede yaşayanlar için çileye dönmüş durumda. Kendi kamerasıyla su borularını yenileme çalışmalarını görüntüleyen bir vatandaşın tespiti, sosyal medyada en çok konuşulan olay oldu.
İSTANBULLU BİR VATANDAŞIN İBB'YE İSYANI:
"İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi. Adamlar (hükümet) Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşediler"
ESENLER'DE İSKİ'NİN BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ
Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından yürütülen ve yaklaşık 2 aydır bitirilemeyen altyapı çalışmaları bölge halkını isyan ettirdi. Kendilerine çalışma ile alakalı herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen mahalle sakinleri ve esnaflar, akşam saatlerinde bölgede yoğun bir trafiğin oluştuğunu belirtti.
"BİR YANGIN OLSA BURADAN MÜDAHALE ŞANSI OLMAZ"
Mahalle sakinlerinden Mustafa Topal "Bu yola bir bakarsanız çok büyük bir mesafe değil. Buranın iki aydan fazladır böyle sürmesini artık vatandaşın yorumuna bırakmak gerekiyor. Burayı İBB yapıyor iki aydır. Herhangi bir bilgiyi benim duymadığım gibi buradaki esnaf arkadaşlarda duymamıştır. Akşamları burada trafik felç oluyor. Allah muhafaza bir ambulans olsa, bir yangın olsa buradan müdahale şansı olmaz. Bu yolun bir an önce yapılıp vatandaşa hizmete sunulması gerekiyor" dedi.
"10 GÜNLÜK İŞİ 2 AYDA BİTİREMEDİLER"
Mahalle esnaflarından Mustafa Özen ise daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirerek, "Ben burada iş yapıyorum. İki aydır burada oluşan trafik yüzünden birçok insan kavga ediyor. 10 günlük işi aşağı yukarı 2 ayda bitiremediler. Bize bir bilgi verilmiyor. Geliyor iki, üç saat çalışıp gidiyorlar. Fazla çalışmıyorlar. Ortalığı batırdılar yani. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Bu çalışmalardan memnun değiliz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!
- MSÜ PUAN HESAPLAMA | 2023 ÖSYM MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 50-55-60-65-70-75 net kaç puan? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...
- MSÜ SORU VE CEVAP anahtarı yayımlandı mı? 2023 MSÜ A-B kitapçığı PDF indir! Sınav zor muydu, kolay mıydı? Yorumlar...
- EYT'de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart> Nisan>Mayıs>Haziranda başvuranlar...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bireysel değerlendirme tarihi | Zihinsel, müzik ve görsel sanatlar... 2023 sonuç sorgulama
- EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!
- MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Yanımızda bulunması gerekenler neler? Küpeyle, ojeyle girilir mi? MSÜ sınavında gerekli belgeler listesi...
- Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler
- Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
- MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama