Afet bölgesinde son durum! Enkaz kaldırma çalışmaları ne zaman bitecek?

Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımın büyüklüğünden dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. Hep o takvimde gidiyoruz. Hem afetin büyüklüğü açısından hem de yıkımın etkisi açısından. Zannediyorum ki Ramazan Bayramı'ndan sonra 10 gün içerisinde buradaki bir bölüm biter. Ama ondan sonra bir bölüm daha var. Ağır yıkılacak binalar. Her enkazın her ilde enkazı yöneten bir ekibiz var. Özellikle kamu kurumlarının yaptığı bir bölüm var. Karayolları, DSİ, Orman ve kısmen belediyeler. Bir deözel sektöre ihale ettiğimiz bölümler var, ki o daha büyük bir bölüm. Yüzde 80'e 20'lik oran şu anda. Arkadaşlarımız çok titiz çalışıyorlar. Her gün kapasite yükseltiyorlar.