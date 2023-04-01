Afet bölgesinde son durum! Enkaz kaldırma çalışmaları ne zaman bitecek?
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde depremde hasar gören ve aciliyeti olan binaların yıkımları ile enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam ediyor. Öte yandan depremden etkilenen Hatay dışındaki 10 ilde Ramazan Bayramı'na kadar enkazların kaldırılacağını açıklayan Bakan Soylu, "Enkaz kaldırıldığında Antakya'nın yüzde 75'i-80'i boş arsa olacak" dedi.
Onikişubat ilçesinde Barbaros, Yunus Emre, Yusuflar, Binevler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Ağcalı, Ilıca ve Döngele mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez, Doğu Kent, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kemallı, Elmalar, Güzelyurt ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde çalışma yapılıyor.
Yıkılacak binaların çevresi polislerce şeritlerle kapatılıp daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Ekipler, diğer yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Numune alınan enkaz, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına gönderiliyor.
Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve iş yeri sahipleri de takip edebiliyor. Azerbaycan Bulvarı'ndaki binaların yıkım işlemlerini de bina sakinleri takip etti.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 33'ünün yıkımının bugün tamamlanması planlanıyor.
"EN BÜYÜK YIKIM HATAY'DA"
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
Bu deprem bölgesinin en büyük yıkımı burada. Oran olarak da sayı olarak da burada. Hem binaların büyüklüğü açısından hem de bina sayısı açısından da burada. Şu anda burada 21 bin 300 yıkık ve acil yıkılacak bina var.
Şu ana kadar, biliyorsunuz diğer illere nazaran burada farklı bir yöntemimiz var, biz geceleyin de burada yıkım yapıyoruz. Hem yıkım hem taşıma yapıyoruz. İlk önce 2 bin kamyondan başladık günlük. Sonra 4 bin, sonra 6 bine çıktık. Bugün 12 bin 812 bin 900'e çıktı. Hedefimiz 13 bindi. Biz 13 bin kamyonla günlük, sürdürülebilir kılarsak... Zannediyorum şu anda yüzde 40'ı bitmiş burada. Ama tekrar söyleyeyim bir yanılgı olmasın; Acil yıkılacak ve yıkık olanların taşınması ve kaldırılması yüzde 40'ı bitti.
Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımın büyüklüğünden dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. Hep o takvimde gidiyoruz. Hem afetin büyüklüğü açısından hem de yıkımın etkisi açısından. Zannediyorum ki Ramazan Bayramı'ndan sonra 10 gün içerisinde buradaki bir bölüm biter. Ama ondan sonra bir bölüm daha var. Ağır yıkılacak binalar. Her enkazın her ilde enkazı yöneten bir ekibiz var. Özellikle kamu kurumlarının yaptığı bir bölüm var. Karayolları, DSİ, Orman ve kısmen belediyeler. Bir deözel sektöre ihale ettiğimiz bölümler var, ki o daha büyük bir bölüm. Yüzde 80'e 20'lik oran şu anda. Arkadaşlarımız çok titiz çalışıyorlar. Her gün kapasite yükseltiyorlar.
"ANTAKYA'NIN YÜZDE 75'İ-80'İ BOŞ ARSA OLACAK"
Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Göreceksiniz Hatay'ın yüzde 75'i , Antakya'nın yüzde 75'i-80'i olmayacak. Tamamen boş arsa olacak.
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