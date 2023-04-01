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Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Hatay'da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem meydana geldi. Peki, Hatay'da deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde?

Son dakika: Hatay'da deprem meydana geldi. 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Hatay'da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, depremin şiddetini öğrenmek istiyor. AFAD son dakika açıklamasına göre; Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem yaşandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, depremle ilgili detaylar...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yine AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre; saat 15.40'ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntının derinliğiyse 17.92 kilometre olarak aktarıldı.

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