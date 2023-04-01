Emine Erdoğan New York’ta TASC’ın geleneksel iftarına katıldı: Dünyaya umut kaynağı olan Türkiye’nin temsilcilerisiniz

Emine Erdoğan, "Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumunun güçlenmesi ve daha iyi bir konuma gelebilmesine yönelik çalışmalarınızla, her biriniz, adeta Türkiye'nin bu coğrafyada atan kalbisiniz." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde verilen kayıpların herkesi derinden yaraladığını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizi doğrudan etkilese de acısının şiddeti 82 milyonun yüreğinde hissedildi. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu depremler, dünyanın pek çok ülkesinden daha geniş bir coğrafyayı yıkımla karşı karşıya bıraktı.Pek çok ülkenin nüfusundan daha yüksek sayıda vatandaşımız evsiz kaldı.Yaralarımızı sararken, kayıplarımızın acısı yüreğimizi yakıyor. Tekrar milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. İnanıyoruz ki 'her karanlık gecenin bir sabahı, her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk devletinin gücü ve milletinin birliği ile aşamayacak sorun, sarılamayacak yaranın bulunmadığına dikkati çekerek, depremin ilk anından itibaren, tüm devlet ve sivil toplum kuruluşlarının, işbirliği halinde seferber olduğunu anımsattı.

"TÜRKİYE'NİN NE KADAR FAZLA DOST BİRİKTİRDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK"

"Bu zorlu süreçte, geçmişte farklı ülkelere sayısız defa gösterdiğimiz destek ve dayanışma ile Türkiye'nin ne kadar fazla dost biriktirdiğini de görmüş olduk." diyen Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de kendisine "Tüm insani krizlerde elini taşın altına koyan Türkiye'nin bu zor günlerinde yanında olmak hepimiz için bir borçtur." ifadelerini aktardığını paylaştı.