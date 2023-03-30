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Son dakika | YSK Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklamalar: Erdoğan'ın adaylığına engel yok

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Son dakika | YSK Başkanı Ahmet Yener’den önemli açıklamalar: Erdoğan’ın adaylığına engel yok

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına yönelik yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Buna göre; seçimde 4 Cumhurbaşkanı adayı yarışacak.

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