"Başkan Erdoğan'ın diploması yok" yalanı muhalefetin elinde patladı! CHP medyasına yanıt Marmara Üniversitesi'nden geldi
2023 seçimlerine az bir süre kala altılı koalisyon kirli algı operasyonlarını sürdürürken Gelecek ve İYİ Parti son günlerde "Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz" algısını yaymanın peşine düştü. CHP'nin kanalı Sözcü TV'de Fatih Portakal bu yalanı yaymaya çalışırken konuya ilişkin açıklama Maramara Üniversitesi'nden geldi. Atılan iftirayı ortaya koyan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 1 Kasım 1991'de rektör ve dekan imzasıyla diploma verildiğini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte ortaya atılan bu yalan muhalif kısmın elinde patladı. İşte detaylar...
2023 seçimlere az bir süre kalırken muhalefet ve yandaşı medyanın yaydığı kuyruklu manipülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kirli iftira ve algı operasyonları ile hedef gösteren bu kesiim sıklıkla 'diploma' yalanına başvuruyor, asılsız iddialar yayıyor.
GELECEK VE İYİ PARTİ'DEN ALGI OPERASYONU
6'lı koalisyon paydaşlarından Gelecek Partisi ve İYİ Parti son günlerde "Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz" algısını yayıp kendilerine siyasi alan açmak için kolları sıvadı.
İlk olarak sahneye bir dönem YÖK Başkanlığı yapan, Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan çıktı. Özcan, Başkan Erdoğan'ın diplomasını YÖK sisteminde olmadığını iddia etti.
PORTAKAL'DAN UCUZ ŞOV
Bu sözler sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, YÖK'e dilekçe verdi. Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin sistematik diploma yalanında topa CHP medyasının vazgeçilmezlerinden olan Fatih Portakal da girdi. Portakal, CHP kanalı Sözcü TV'de "Ben bunu gündemden düşürmem" diyerek ucuz bir şova soyundu.
SÖZCÜ HEMEN DEVREYE GİRDİ
SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinde "Diploması gizlenen bir cumhurbaşkanı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazetenin bir başka yazarı Sultan Uçar ise "Diploma kayalara çarpmış" başlığını attı.
FETÖ'CÜ UNSURLAR DA DEVREDE
FETÖ'nün sosyal medya unsurları da kirli algı operasyonun yayılmasına ön ayak oldu.
Tüm bu gelişmeler ışığında Marmara Üniversitesi'nden 6'lı koalisyon paydaşlarından Gelecek ve İYİ Parti'nin başlattığı, CHP yandaşı medyanın tetikçi aktörlerinin yaydığı "Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz" algısını bozguna uğratacak bir çıkış geldi.
1 KASIM 1991'DE REKTÖR VE DEKAN İMZASIYLA DİPLOMA VERİLDİ
Marmara Üniversitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diplomasının verildiğini bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Marmara Üniversitesinden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.
1974'TE SINAVA GİRDİ, 2443 ÖĞRENCİ NUMARASI İLE KAYIT YAPTIRDI
Açıklamada, Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.
Başkan Erdoğan'ın 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.
"ORTAYA ATILAN İDDİALARIN HİÇBİR HUKUKİ VE RESMİ DAYANAĞI YOKTUR"
Marmara Üniversitesinin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesine bağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin ''İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"1 Kasım 1991'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir. Görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur. Mezunumuz olması vesilesiyle iftihar ettiğimiz gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi gıyabında mesnetsiz ithamlar üniversitemiz mensup ve mezunlarını rencide etmiştir."
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