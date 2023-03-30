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Bakan Murat Kurum duyurdu: Deprem bölgesi 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Bakan Murat Kurum duyurdu: Deprem bölgesi 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 kentte 650 bin konut inşa edileceğini kaydederek, "Yeni konutlarımızı, yeni iş yerlerimizi, yeni hayat alanlarımızı; akademisyenlerimizin, iş insanlarımızın, STK’larımızın, vatandaşlarımızın görüşlerini, fikirlerini alarak inşa ediyoruz. Yeni şehirlerimizi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeline uygun olarak fay hattından uzak bölgelere, en sağlam zeminlere, en uygun mühendislik uygulamalarıyla inşa edeceğiz" dedi.

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