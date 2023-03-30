Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK zirvesi sonrası yazılı açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat sürdü. MGK’da alınan kararlara dair yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır." denildi. Diğer yandan ABD'ye terör örgütlerine verdiği destekten dolayı sert tepkinin yer aldığı bildiride, "Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi." ifadeleri yer aldı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat sürdü.
Zirvde ardından MGK'da alınan kararlara dair yazılı açıklama geldi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, deprem felaketinin, vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirlerin ele alındığı vurgulandı.
DEPREM FELAKETİ
Toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan durumun değerlendirilerek, bölgedeki hayatın bir an evvel normale döndürülmesinin önemi üzerinde durulduğu belirtilen bildiride, "Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
14 MAYIS SEÇİMLERİ
Bildiride, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin de gözden geçirildiği belirtildi.
"EGE VE DOĞU AKDENİZ" VURGUSU
Türkiye'nin, Balkan ülkeleri ile yakın istişare ve işbirliği içinde tesis ve icra ettiği, barış ve istikrarın muhafazası temelindeki politikası çerçevesinde, bölgedeki meselelere tesir edebilecek mahiyetteki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan bildiride, ihtilafların hakkaniyete uygun bir şekilde çözümünü esas alan tüm yapıcı adımlara yönelik desteğin teyit edildiği kaydedildi.
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
Yunanistan ile ilişkilerde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin, her iki taraf ve bölge için faydalı olacağının mütalaa edildiği aktarılan bildiride, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmelerin yakından takip edildiğinin altı çizildi.
ABD'YE "TERÖR" TEPKİSİ
PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:
"Suriye ve Irak'ta bilhassa son dönemde müşahede edilen gelişmelerin, DEAŞ terör örgütü ile mücadele kisvesi altında PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter de dahil, her türlü imkan ve kabiliyetle teçhiz etmeyi sürdüren aktörlerin asıl niyetinin anlaşılmasına bir kez daha vesile olduğu kaydedilmiştir. Operasyonlarımız neticesinde verdiği zayiatın yanı sıra artan kaçışlar ve azalan katılımın da etkisiyle çöküş sürecine giren ve miadı dolan terör örgütünü himaye eden aktörlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bölücü terör örgütünü ve tüm uzantılarını arkalarındaki her türlü desteğe rağmen tamamen çökertmekte kararlı olduğu ve sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceği hatırlatılmıştır."
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın bölgedeki diğer ülkelerin istikrarına ve Karadeniz'deki güvenliğe yönelik menfi tesirlerinin değerlendirildiği belirtilen bildiride, kalıcı barışın tesisi, bölgesel istikrarın muhafazası ve insani krizlerin etkilerinin giderilmesine yönelik gayretlerin sürdürüleceği ifade edildi.
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