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MSB duyurdu: Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor! İşte ziyaret tarihi

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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MSB duyurdu: Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye’ye geliyor! İşte ziyaret tarihi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Bakan Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Ziyaretin 4 Nisan'da gerçekleşeceği açıklandı.

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