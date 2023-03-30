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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 5 zanlı gözaltına alındı.

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