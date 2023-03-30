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ABD'li büyükelçiden PKK/YPG itirafı! Biden yönetimine Türkiye eleştirisi: Washington'ın geneli anlamıyor

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan YPG-PKK ilişkisi ile ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Terör örgütü YPG ile PKK'nın bağlantısına dikkat çeken Ford, "Dürüst olmak zorundayız, YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok." ifadelerini kullandı. Eski Şam Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerini de ciddiye almadığını söylerken "Washington'ın geneli Amerika'nın YPG ile ilişkisinin Türkiye'yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 11:36
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ABD’li büyükelçiden PKK/YPG itirafı! Biden yönetimine Türkiye eleştirisi: Washington’ın geneli anlamıyor

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerini ciddiye almadığını ve "siyasi bir sorun" olduğunda durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu söyledi.

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ABD’li büyükelçiden PKK/YPG itirafı! Biden yönetimine Türkiye eleştirisi: Washington’ın geneli anlamıyor

AA muhabirine açıklamada bulunan Ford, "Bence Washington'ın geneli ve Washington'daki pek çok analist, Amerika'nın YPG ile ilişkisinin Türkiye'yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor." dedi.

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ABD’li büyükelçiden PKK/YPG itirafı! Biden yönetimine Türkiye eleştirisi: Washington’ın geneli anlamıyor

Ford, "Bunun önemsiz bir şey olduğunu ve DEAŞ nedeniyle gerekli olduğunu, Türklerin bu konuda endişelenmeyi bırakması gerektiğini düşünüyorlar. Bu, ABD'nin Türkiye'nin endişelerini bir bakıma görmezden gelmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

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ABD’li büyükelçiden PKK/YPG itirafı! Biden yönetimine Türkiye eleştirisi: Washington’ın geneli anlamıyor

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırma stratejisi hakkında Ford, "görevin imkansız olduğunu düşündüğünü" belirterek "Baghuz'un ele geçirilmesinin ardından 4 yıldır orada olmaları ve hala bir DEAŞ isyanının olması, bana görevin gerçekleştirilemeyeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD’li büyükelçiden PKK/YPG itirafı! Biden yönetimine Türkiye eleştirisi: Washington’ın geneli anlamıyor

ABD'nin Doğu Suriye'de kalabilse bile DEAŞ'ı tamamen ortadan kaldıramayacağının bir gerçek olduğunun altını çizen Ford, Suriye'de Haseke ve Deyrizor'daki Sünni Arapların söz konusu örgütü ortadan kaldırabileceğini ancak bunu yapacak "teşvik" ve "araçlara" sahip olmadıklarını kaydetti.