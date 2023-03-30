ABD'li büyükelçiden PKK/YPG itirafı! Biden yönetimine Türkiye eleştirisi: Washington'ın geneli anlamıyor

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan YPG-PKK ilişkisi ile ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Terör örgütü YPG ile PKK'nın bağlantısına dikkat çeken Ford, "Dürüst olmak zorundayız, YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok." ifadelerini kullandı. Eski Şam Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerini de ciddiye almadığını söylerken "Washington'ın geneli Amerika'nın YPG ile ilişkisinin Türkiye'yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor" dedi.