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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var! İlk görüntüler A Haber'de...

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var! İlk görüntüler A Haber’de...

D-100 karayolu Bolu Dağı geçisinde geniş çaplı bir zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza sonrası çok sayıda yaralı bulunuyor. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgede yaptığı canlı yayında kazanın büyüklüğüne dikkat çekerken Ankara istikametinin trafiğe kapatıldığını ifade etti.

D-100 Ankara Karayolu Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

A Haber muhabirlerinden Hakan Suer bölgeye giderek canlı yayında yapılan kurtarma çalışmalarını takip etti. Bölgede çok sayıda araç kazaya karışırken çok sayıda yaralı bulunuyor. Ankara yönü de tamamen trafiğe kapandı.

KAZADAN KARELER

Bolu Dağı’nda zincirleme kaza! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA!

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