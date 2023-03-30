Bolu Dağı’nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var! İlk görüntüler A Haber’de...

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

A Haber muhabirlerinden Hakan Suer bölgeye giderek canlı yayında yapılan kurtarma çalışmalarını takip etti. Bölgede çok sayıda araç kazaya karışırken çok sayıda yaralı bulunuyor. Ankara yönü de tamamen trafiğe kapandı.