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MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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MSB: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur’da Hudut karakoluna teslim olduğu açıklandı.

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