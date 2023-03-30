Emine Erdoğan’ın öncülük etti Sıfır Atık projesi sınırları aştı! Küresel çevre seferberliği

"DOĞAL ALANLARI, KÜLTÜRÜ, TARİHİ KORUNMUŞ GÜVENLİ ŞEHİRLERİN YOLU TAMAMEN İNSANI VE DOĞAYI MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞIN YERLEŞMESİNDEN GEÇMEKTEDİR"

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, tüm dünyanın katılım ve katkı sağlayacağı küresel bir çevre seferberliğine öncülük etmesi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu aktaran Bakan Kurum, "BM nezdinde Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun oluşturulması ise dünyamızın geleceği adına daha kararlı adımlar atmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Asrın felaketinin, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sardığımız bu günlerde şunu açık bir yüreklilikle ifade etmek isterim ki; doğal alanları, kültürü, tarihi korunmuş güvenli şehirlerin yolu tamamen insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışın yerleşmesinden geçmektedir. Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev; doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçmektedir. Bu hassasiyetle yaşamak demek evlatlarımıza havasıyla, suyuyla, toprağıyla tertemiz şehirler, yemyeşil bir ülke bırakabilmek demektir" dedi.