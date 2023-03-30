Aradığınız Akşener'e şu anda ulaşılamıyor! PKK'nın "Diğer ülkelerden emir aldık" çıkışı sonrası üç maymunu oynuyorlar...

BİRÇOK DEVLET BİZE HABER GÖNDERDİ

Diğer yandan seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek mesajları gönderen PKK elebaşılarının arasına eklenen Sabri Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" sözleriyle kendilerine gönderilen mesajları itiraf etti.