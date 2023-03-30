Aradığınız Akşener'e şu anda ulaşılamıyor! PKK'nın "Diğer ülkelerden emir aldık" çıkışı sonrası üç maymunu oynuyorlar...
Seçimlere kısa süre kala PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek vereceğini açıklaması sonrası Kandil'den de destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşılarından Sabri Ok yaptığı açıklamada " Birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını söyledi. Koalisyon içinde olan ve "milliyetçi" olduklarını iddia eden İYİ Parti'de ise yaşanan skandallara ilişkin en ufak bir açıklama gelmedi. Demirtaş ile kahvaltı gündemi olan Akşener'in partisinde Ağıralioğlu sonrası istifaların devam edeceği de belirtiliyor. İşte detaylar...
14 Mayıs seçimlerine artık az bir süre kalırken HDP seçimlerde aday çıkartmayacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.
BİLDİRİDE SKANDALLAR SERİSİ
Artık HDP'de altılı koalisyona katılırken kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Partisi adıyla girme kararı aldı. Bugün ise Yeşil Sol Partisi ve HDP tarafından düzenlenen etkinlikte açıklanan seçim bildirgesinde skandal ifadeler kullanıldı.
Bildirgede 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan KHK'ların iptali, özerklik, din dersinin kaldırılması, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesi ve FETÖ-PKK medyasının geri iade edilmesi gibi maddeler yer aldı.
BİRÇOK DEVLET BİZE HABER GÖNDERDİ
Diğer yandan seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek mesajları gönderen PKK elebaşılarının arasına eklenen Sabri Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" sözleriyle kendilerine gönderilen mesajları itiraf etti.
AKŞENER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR
Bu gelişmeler sonrası yedili koalisyon içinde yer alan ve kendisini milliyetçi olarak tanımlayan İYİ Parti'den tek bir açıklama gelmedi. CHP-HDP ilişkisi sonrası üç maymunu oynayan Akşener'in partisinde Ağıralioğlu sonrası yeni istifalar bekleniyor.
CHP-HDP birlikteliği ve bugün yayınlanan skandal bildiriyi A Haber ekranlarında değerlendiren AK Parti Milletvekili İsmail Ok çarpıcı ifadeler kullandı.
MİLLİYETÇİ İSİMLERDEN YARISINDAN FAZLASI İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz gibi isimler İYİ Parti'nin kurulumunda yer aldılar. Bu gibi İYİ Parti'nin kurulumunda "FETÖ'cüler biz buradayken içeriye girebilir mi?" diye reklam filmi çektiler. Ancak yaşananlardan sonra Eryılmaz gibi isimlerden yarısından fazlası partiden ayrıldı.
KİMLERDEN İCAZET ALIYORLAR?
Meral Akşener HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırırken şimdi Demirtaş ile kahvaltıdan bahsediyor. Sonrasında Akşener, "Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir" dedi. Kimlerden icazet alıyorlar? PKK'dan mı FETÖ'den mi ABD'den mi?
AKŞENER EKSEN KAYMASI YAŞIYOR
Yerli ve milliyim diyen Akşener'in nasıl bir eksen kayması yaşadığı ortada. Muhalefet okyanus ötesinden yönlendiriliyor. Kılıçdaroğlu "Biz geldiğimiz KHK'lılara görevi iade edeceğiz" dedi. Türk milleti bu oyunları bozacaktır.
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