İstanbul baraj doluluk oranı 2023 son dakika! İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?
"İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi hızla azalmıştı. Dün gece yarısı kentin bazı ilçelerinde sağanak şeklinde etkili olan yağışın ardından barajların doluluk oranı merak konusu oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?
İstanbul baraj doluluk oranı 2023 son dakika! "İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da kış aylarında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmediğinden İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düşmüştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlardan da tasarruf konusunda uyarılar gelmişti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | 29 MART 2023
İstanbul baraj doluluk oranları, son yıllara oranla düşüşe geçti. Şubat ve Mart ayında beklenen yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle baraj doluluk oranları yüzde 37 seviyelerine geriledi.
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre; 29 Mart Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajları doluluk oranı %38.61 olarak açıklandı.
PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE!
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde ölçüldü.
Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,59 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 9,2 oldu.
Alibey Barajı yüzde 13,11 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,77 doluluk oranına sahip.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İşte İstanbul barajları doluluk oranları:
İstanbul Alibey barajı yüzde 13,11
Büyükçekmece barajı yüzde 30,77
Darlık barajı 49,11
Elmalı barajı 37,42
Istrancalar barajı yüzde 42,87
Kazandere barajı yüzde 9,2
Ömerli barajı yüzde 58,15
Pabuçdere barajı yüzde 9,59
Sazlıdere barajı yüzde 32,77
Terkos barajı 32,57
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- İstanbul baraj doluluk oranı 2023 son dakika! İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?
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