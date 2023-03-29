İstanbul baraj doluluk oranı 2023 son dakika! "İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da kış aylarında beklenilen yağmur ve kar yağışı gerçekleşmediğinden İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düşmüştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlardan da tasarruf konusunda uyarılar gelmişti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?