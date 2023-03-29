Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerine yanıt: Sorun gerçekleri çarpıtmanızda
Son dakika haberi | İYİ Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı. Bakan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Akşener'in çirkin sözlerine yanıt verirken "Sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi 'Nemo' olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çirkin sözlerle hedef aldı. Çirkin sözlerin ardından bir açıklamada bulunan Bakan Nebati, Akşener'in parti içi kavgaları bastırmak için böyle bir hamlede bulunduğunu dile getirdi.
Nebati'nin açıklaması şu şekilde:
Sayın Meral Akşener,
Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi "Nemo" olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır.
Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız.
Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.
Bizler, EYT'li vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz. 3600 Ek Gösterge için çalışıyoruz. Emeklilerimizi bir nebze rahatlatabilmek için çalışıyoruz. Depremzede ve selzede vatandaşlarımızın yaralarını her bakımdan en iyi şekilde sarmak için çalışıyoruz.
Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz.
Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Eğer "Yok, ben kafamı ille de gömmeye kararlıyım" diyorsanız siz zahmette bulunmayın, afetzede vatandaşlarımız için gecikmeksizin attığımız adımların bir kısmını bu bağlantıdan hemen okuyabilirsiniz:
*İlgili bağlantı için tıklayınız
Sayın Akşener,
Çok net ifade edeyim: Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz.
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