Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın cezaevindeki talebi şaşırttı!
Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken yakalanan Ayşe Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 23.12.2022
14:25
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMAK İSTİYOR
Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra Kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesindeki Sahte Doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.
Özkiraz'a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.