28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ICC'deki dava ile ilgili flaş açıklama: Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek

SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ICC'deki dava ile ilgili flaş açıklama: Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
ABONE OL
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ICC’deki dava ile ilgili flaş açıklama: Irak Türkiye’ye tazminat ödeyecek

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak’ın tahkim davasını kazandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık davada Irak'ın 5 talebinden 4'ünün reddedildiğini ve mahkemenin Irak'ın ihlalleri sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmettiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA