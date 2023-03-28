28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yargıda kritik düzenlemeler! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda onaylandı

Yargıda kritik düzenlemeler! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda onaylandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
ABONE OL
Yargıda kritik düzenlemeler! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda onaylandı

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA