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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerle iftar programında: Gittiğimiz her yerde herkes 'başkanım ne olur bizi bunlara bırakmayın' diyor

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Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da depremzedelerle iftar programında: Gittiğimiz her yerde herkes ’başkanım ne olur bizi bunlara bırakmayın’ diyor

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra bugün de Adıyaman'a geldi. 4 bin 431 konutun temelini atan Başkan Erdoğan ardından depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada "Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız 'Başkanım ne olur bize bunların eline bırakmayın' diyor. Bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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