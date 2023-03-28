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Emine Erdoğan'dan New York’taki Türkevi’ne ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Emine Erdoğan’dan New York’taki Türkevi’ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak bulunduğu New York’ta Türkevi’ne gitti.

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