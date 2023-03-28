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İşte AK Parti'nin seçim bildirgesinin detayları: Afetle mücadele ve yüzyılın projeleri sürecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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İşte AK Parti’nin seçim bildirgesinin detayları: Afetle mücadele ve yüzyılın projeleri sürecek

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı da netleşti. Başkan Erdoğan, miting yerine sadece gittiği illerde açılış törenleri ile halkla buluşacak. Erdoğan, deprem bölgesinin yanı sıra diğer illere de gidecek.

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