Türkiye'ye çağ atlatan projeler! İşte Başkan Erdoğan'ın 48 günlük yeni hizmet maratonu
20 yıldır ortaya koyduğu hizmet siyasetiyle Türk milletinin takdirini toplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 48 günlük yeni bir eser yarışının startını veriyor. Mega projelerle dünyaya meydan okuyan Başkan Erdoğan ve AK Parti, yaşanan asrın felaketine karşın durmak bilmiyor. Yapılan bu mega projeler ise sosyal medyada #YaparımBilirsin etiketi adı altında gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son 20 yılda yapılan dev projeler sayesinde Türkiye, her alanda adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle savunma sanayiinde atağa kalkan Türkiye'de Milli Muharip Uçak ve Hürjet piste inerken TCG Anadolu da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
Ulaşımda dünya markası haline gelen ülkede dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı. Yerli ve milli otomobil Togg sayesinde de yıllardır süren bir hayal daha gerçek oldu.
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinde Türkiye, sayısız mega projelerle dünyada söz sahibi ülkeler arasına girdi. Yapılan bu mega projeler ise sosyal medyada #YaparımBilirsin etiketi adı altında gündem oldu.
Bu noktada durmayan Başkan Erdoğan, seçime giden 48 günlük yolda yeni mega projelerle Türkiye'ye çağ atlaymaya kararlı.
DÜNYA GIPTA İLE BAKIYOR
Türkiye, Başkan Erdoğan liderlğinde ulaşımdan sağlığa, milli savunma sanayiinden enerjiye son yıllarda yaptığı yatırım ve projelerle dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline geldi.
İşte Başkan Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve hizmete giren bazı projeler:
TCG ANADOLU
Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, 232 metrelik uzunluğu ve 32 metrelik genişliği ile Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak. "Yüzen kale" olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun üzerinde İHA/SİHA, helikopterler ve savaş uçakları da iniş/kalkış yapabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin sevkiyatına da imkân sağlayan ve testleri başarıyla tamamlanan dev eser kısa süre önce Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.
TOGG
Türkiye'nin 61 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobil, AK Parti döneminde gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan inen elektrik otomobil Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı. 953 bin liralık başlangıç fiyatı olan Togg'un menzili 314-523 kilometre arasında değişiyor.
ORUÇ REİS GEMİSİ
Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, Mavi Vatan'ın gururu olarak ön plana çıkıyor. 87 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olan araştırma gemisi, özellikle Akdeniz'deki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
FATİH SONDAJ GEMİSİ
Tuna-1 kuyusu ve daha pek çok mevkide sondaj işlemleri yapan Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu.
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ
İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü, Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alıyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK
Piste inen ve 2030'lı yıllardan itibaren F-16'ların yerini alacak olan MMU, 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunluğa sahip. Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanan MMU'nun 2070'li yıllara kadar envanterde kalması planlanıyor.
ŞEHİR HASTANELERİ
Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri, yurdun dört bir yanında vatandaşa şifa dağıtıyor. Türkiye genelinde 20 hastane faaliyet gösteriyor. 13 hastanenin de inşaatı sürüyor.
İSTANBUL HAVALİMANI
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendiren olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin öncülüğünde hizmete alınan mega projeler tüm dünyada adından söz ettirirken, sosyal medyada da #Yaparımbilirsin etiketi adı altında gündem oldu.
İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlardan bazıları;
Siz hayal bile edemezken;
Onların inadına yaptı, yapıyor, yapacak...
#YaparımBilirsin
Yaparım dediğini yapan bir lider. Asırlar boyunca nesillerden nesillere analtılacak bir lider.
Türkiye'nin son 20 yılında gerçekleştirdiği mega projelerin en büyüklerinden olan Marmaray'ı hizmete sunarak Avrupa ve Asya'yı denizaltından geçiş süresini yüzde 75 oranında azalttık.
48 GÜNLÜK YENİ MARATON
Altılı koalisyon HDP'yi de yanına kattı. 7'li koalisyon yaptı. Ama ne kavgası bitti ne de bir vaat açıkladı! Başkan Erdoğan ise seçim kampanyasını bir kenara bıraktı! 14 Mayıs'a kadar yani sadece 48 günde, yüzlerce projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. İşte dev eserden bazıları...
Deprem bölgesinde özel projeler uygulanacak. Tüm illerde kentsel dönüşüm olacak.
İstanbul için çok özel bir plan sunulacak. Bu da seçim beyannamesi ile birlikte açıklanacak.
Yaratıcı Ekonomik Model" çıkartılacak. Mevcut sistem, yeni eklemelerle şahlanacak.
Çok sayıda Hızlı Tren Hattı açılacak, konforlu seyahatler start alacak.
Karadeniz doğalgazı, birkaç hafta içinde sisteme verilmeye başlanacak.
Kadın hakları için atılacak adımlar tek tek sıralanacak.
İlk insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma, Mavi Vatan'ı koruyacak.
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