Türkiye’ye çağ atlatan projeler! İşte Başkan Erdoğan’ın 48 günlük yeni hizmet maratonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son 20 yılda yapılan dev projeler sayesinde Türkiye, her alanda adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle savunma sanayiinde atağa kalkan Türkiye'de Milli Muharip Uçak ve Hürjet piste inerken TCG Anadolu da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Ulaşımda dünya markası haline gelen ülkede dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı. Yerli ve milli otomobil Togg sayesinde de yıllardır süren bir hayal daha gerçek oldu.

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinde Türkiye, sayısız mega projelerle dünyada söz sahibi ülkeler arasına girdi. Yapılan bu mega projeler ise sosyal medyada #YaparımBilirsin etiketi adı altında gündem oldu.