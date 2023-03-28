7’li koalisyonun fonlanan medyası ve yandaşları muhalefeti yerden yere vurdu: Beş para etmezler

Özel, koalisyondaki genel başkanların Meclis'i küçümsediklerini ima ederek, milletvekili yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olma taleplerine anlam veremediğini ifade ederek "Ne vadediyor bize Millet İttifakı? Diyorlar ki 'Biz sizi 2 sene içerisinde parlamenter rejime döndüreceğiz.' Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye Meclis'te olmayacaklar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar? Biri bana söylesin. O zımnen bize, 'Asıl iktidar orada, biz Meclis'i pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerektiğini' söylüyor. Bu Meclis'e saygısızlıktır. Meclis'e bu kadar saygısız olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam. Geçirseler de onun neye benzeyeceğini şurada edep dahilinde söylemek istemem. Benim görüşüm bu. Orada, Meclis'te olursunuz ve parlamenter sisteme geçişin yolunu hazırlarsınız" dedi.