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7'li koalisyonun fonlanan medyası ve yandaşları muhalefeti yerden yere vurdu: Beş para etmezler

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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7’li koalisyonun fonlanan medyası ve yandaşları muhalefeti yerden yere vurdu: Beş para etmezler

7'li koalisyonun 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğu siyaset, kendi yandaşlarını bile çileden çıkardı. Yabancı vakıflar tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'una konuk olan siyaset Bilimci Soli Özel, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçildiği takdirde 7 yardımcısının olmasını ‘felaket’ olarak tanımladı. Muhalefeti yerden yere vuran Özel, 7'li koalisyondaki partilerden bahsederken 'Çoğu beş para etmez' ifadelerini kullandı.

Siyaset bilimci ve araştırmacı yazar Soli Özel, CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve yabancı vakıflar tarafından fonlanan Medyascope'ta katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Muhalif gazeteci Ruşen Çakır'ın 'Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak' sözleri üzerine Özel, 'Bu bir felaket' dedi.



'MECLİS'E SAYGISIZLIK YAPIYORLAR'
Özel, 7'li koalisyondaki genel başkanların milletvekili adayı olmayarak Meclis'e saygısızlık yaptıklarını ve seçimi kazansalar da ülkeyi parlamenter sisteme döndüreceklerine inanmadığını belirtti.

Özel, koalisyondaki genel başkanların Meclis'i küçümsediklerini ima ederek, milletvekili yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olma taleplerine anlam veremediğini ifade ederek "Ne vadediyor bize Millet İttifakı? Diyorlar ki 'Biz sizi 2 sene içerisinde parlamenter rejime döndüreceğiz.' Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye Meclis'te olmayacaklar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar? Biri bana söylesin. O zımnen bize, 'Asıl iktidar orada, biz Meclis'i pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerektiğini' söylüyor. Bu Meclis'e saygısızlıktır. Meclis'e bu kadar saygısız olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam. Geçirseler de onun neye benzeyeceğini şurada edep dahilinde söylemek istemem. Benim görüşüm bu. Orada, Meclis'te olursunuz ve parlamenter sisteme geçişin yolunu hazırlarsınız" dedi.

7'Lİ KOALİSYONU YERDEN YERE VURDU: ÇOĞU BEŞ PARA ETMİYOR
Özel, 7'li koalisyonun seçimi kazanamadığı takdirde partilerin Meclis dışında kalacağını anlatırken, koalisyondaki CHP dışındaki diğer partileri 'Çoğu beş para etmez' sözleri ile tanımladı:

"Kaybettiler diyelim, ne olacak? Seçilemedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu oldu ya da bu oldu. Seçilemedi. Hepsi Meclis dışında kalacaklar. O partiler kalacak mı? Zaten beş para etmiyor çoğu. Alayını toplasanız bir CHP etmiyor. O zaman hani parlamenter sistem önerisi falan ne olacak? Ya Meral Hanım'ın Fatih Altaylı'ya söylediği, 'Biz orada olacağız' sözleri. Ya mantığı yok ki bunun. Parlamenter sisteme dönecek olanlar, partilerinin başında parlamentoda yer alır."

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