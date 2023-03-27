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HDP binasında bombacı terörist! Giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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HDP binasında bombacı terörist! Giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı

PKK’lı terörist Rodi Ebdilla Ehmet, bombalı eylem yapmak üzere geldiği Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde Emniyet tarafından yapılan operasyonla çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Teröristin HDP ilçe binasına giriş yaptığı kameralara yansıdı. HDP geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek vereceğini açıklamıştı. İşte detaylar...

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