Felaketin yaraları sarılıyor! 11 ilde Elazığ formülü devrede: Bir yılda ihya ve inşa edilecek

BİR YILDA TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak. Deprem bölgesine inşa edilecek yaklaşık 650 bin konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak."

VATANDAŞ YALNIZ DEĞİL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşların zarar gören ev ve işyerlerinin yerine kalıcı konutlar inşa etmek amacıyla başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakanlık bazı il ve ilçelerde tamamladığı konutlarını teslim ederken diğer bölgelerde de inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da teslimlerini gerçekleştirdi.

MALATYA'DA 8 İLÇEDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Malatya'da ve 8 ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Malatya'da 6 bin 32 afet konutu, 2 bin 106 kentsel dönüşüm konutu ve 592'si sosyal konut olmak üzere toplam 8 bin 730 konut üretiliyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı ise 6 bin 89. Bölgede bin 570 köy evi yapıldı, bin 248 köy evi teslim edildi. 284 ticari birim yapıldı, 178 ticari birim teslim edildi. 8'i hasar görmüş, 1'i yeni planlanan toplam 196 derslik kapasiteli 9 okulun inşası tamamlanıp teslim edildi. Planlanan 8 camiden 5'ü tamamlandı. 1 millet bahçesi tamamlandı, 1 millet bahçesinin de yapımı devam ediyor. Yapımı devam eden 1 adet PÖH (Polis Özel Harekât) merkezi bulunuyor. Gelinciktepe Mevkide (merkez) 550 milyon lira bedelle bin 527 konut üretilerek, teslim edildi. Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. İlçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 cami inşa edildi.

ELAZIĞ YENİLENİYOR

Elazığ depremi sonrası inşaat çalışmaları 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldı. 57 noktada inşaat çalışmaları tamamlandı. Elazığ'da inşa çalışmaları yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandı. Bu yıl içerisinde geriye kalan tüm inşa çalışmaları tamamlanacak. 27 bin 778 konut yapımı planlandı. 25 bin 674 konut ihalesi yapıldı. 22 Ocak 2023 tarihi itibariyle hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 17 bin 817 afet konutu (3 bin 575'i köy evi), 2 bin 995 sosyal konut yapılmış olacak. Bin 352 işyerinden bin 178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslimleri başladı. 16 okul tamamlandı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Sivrice'de 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı.