Felaketin yaraları sarılıyor! 11 ilde Elazığ formülü devrede: Bir yılda ihya ve inşa edilecek

Felaket yaşanan bölgelerdeki kalıcı konutları zamanında bitiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde de çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, kalıcı konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi. Öte yandan geride bıraktığımız yıllarda yaşanan afetler sonrası yaralar hızla sarılmış, anahtarlar söz verildiği tarihte teslim edilmişti. İşte detaylar...