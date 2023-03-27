27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Felaketin yaraları sarılıyor! 11 ilde Elazığ formülü devrede: Bir yılda ihya ve inşa edilecek

Felaketin yaraları sarılıyor! 11 ilde Elazığ formülü devrede: Bir yılda ihya ve inşa edilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 22:04
Felaket yaşanan bölgelerdeki kalıcı konutları zamanında bitiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde de çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, kalıcı konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi. Öte yandan geride bıraktığımız yıllarda yaşanan afetler sonrası yaralar hızla sarılmış, anahtarlar söz verildiği tarihte teslim edilmişti. İşte detaylar...
Felaketin yaraları sarılıyor!
Felaketin yaraları sarılıyor!
Ne nurani bir anacığın var...
"Ne nurani bir anacığın var..."
HDP binasında bombacı terörist!
HDP binasında bombacı terörist!
’Ne olur bizi bırakma başkanım’
'Ne olur bizi bırakma başkanım'
Adıyaman’da 4 bin 431 konutun temeli atıldı
Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temeli atıldı
Kılıçdaroğlu’nun yıllardır değişmeyen vaadi...
Kılıçdaroğlu'nun yıllardır değişmeyen vaadi...
İstanbul’a yeni metro müjdesi!
İstanbul’a yeni metro müjdesi!
Fransız Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı
Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Gel vatandaş gel! Kura ıle Başbakanlık
Gel vatandaş gel! Kura ıle Başbakanlık
100 bin imza yarışında son gün! Hangi aday kaç imza topladı?
100 bin imza yarışında son gün! Hangi aday kaç imza topladı?
Riskli binaların yüzde 46’sı yıkıldı!
Riskli binaların yüzde 46'sı yıkıldı!
Hafta ortasına dikkat
Hafta ortasına dikkat
Daha Fazla Video Göster