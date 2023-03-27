CHP’nin 14 Mayıs seçim sloganı tehdit etmek! Sahneye partinin doktoru çıktı: Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var

"ŞİMDİ ONAY VEREN YSK DÜŞÜNSÜN"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Başer, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." ifadeleriyle tehdit savurdu.

CAN ATAKLI DA YSK'YI HEDEF ALMIŞTI

CHP Yandaşı Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında YSK üyelerini tehdit etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumda, gelecek iktidarın yargılanacağını dile getiren Ataklı, "AK Parti kazanırsa bir sorun yok, ancak muhalefet kazanırsa böyle bir tehlike var" ifadelerini kullandı.

YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR

Ataklı programda şunları söyledi: Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.