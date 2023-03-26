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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.

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