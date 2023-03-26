"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En son 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının yarın olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?