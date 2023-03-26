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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her 15 günde bir gerçekleştirilen kabine toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmamıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En son 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının yarın olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin geçtiğimiz hafta Beştepe'de toplanması bekleniyordu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında kabine toplantısının olmadığı belirtildi. Her 15 günde bir gerçekleştirilen kabinenin bu hafta toplanması bekleniyor.

Buna göre; Kabine toplantısının 27 Mart 2023 Pazartesi günü (yarın) saat 15.00'da yapılacağı düşünülüyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

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