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Gazilere yeni müjde! Ödenen aylık miktarı asgari ücret düzeyine çıkartıldı! Bakan Vedat Bilgin duyurdu...

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Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Gazilere yeni müjde! Ödenen aylık miktarı asgari ücret düzeyine çıkartıldı! Bakan Vedat Bilgin duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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