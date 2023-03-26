6'lı koalisyon FETÖ'cülerin diploma yalanına sarıldı! Sabah yazarları "diploma" yalanının perde arkasındaki derin korkuyu yazdı

İnce'ye yapılan tehdidin bini bir para. Ona "Eğer masa seçimi kaybederse sokağa çıkamazsın" diye tehditler savuruyorlar. Düşünün, bu seçimi kaybetmiş hâldeki senaryoları. Bir de seçimi kazansalar herhalde İnce'yi "demokratik hakkını kullandı" diye Taksim Meydanı'nda asarlar.

Bu şartlar altında Kılıçdaroğlu ile İnce bir görüşme yapacak. Kaybettiği seçim sonucunu açıkladığı için CHP'den aforoz edilen İnce'nin tavrı merak konusu.



MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜM BELGELERİ AÇIKLADI

Diğer taraftan kaçak FETÖ'cüleri ve burada ona inanan Beyaz Türkleri çok üzecek bir gelişme yaşandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Tayyip Erdoğan'ın diploması ve öğrenciliğine dair tüm belgeleri açıkladı.



Bilindiği gibi FETÖ'cülerin attığı bir iftira olan "Tayyip Erdoğan'ın diploması yok" yalanı, ne kadar Türkiye düşmanı varsa ağızlarında sakız olmuştu.

Hocalarının, sınıf arkadaşlarının, velhasıl herkesin açıklama yapmasına ve Erdoğan'ın yedek subaylık yaparken çekilen fotoğraflarının yayınlanmış olmasına rağmen nefret odakları bu yalanı sürdürmeye devam etti.



Şimdi bu iftirayı atanlar bir kez daha bozguna uğradı. FETÖ'cüler zaten bunun yalan olduğunu biliyor ama temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlardı.



Merak ettiğim şey ise buna inanan içimizdeki eğitimli cahiller hiç utanmıyorlar mı acaba?

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Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Başkan Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.