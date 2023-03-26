Emeklinin gözü yarında! Maaş ve ikramiye zammında son viraj! 7 bin 500 TL maaş ve 2 bin TL ikramiye...

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Plan ve Bütçe Komisyonu pazartesi günü toplanacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunun yarın ve salı günkü toplantılarında, komisyonun 2017-2018 ve 2019-2020 raporlarına, CHP Grubu'nca yapılan itirazlar ele alınacak.